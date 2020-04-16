У 116 белорусских детей подтвердили коронавирус

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Об этом сообщил начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев во время онлайн-брифинга 16 апреля.

По данным Минздрава, по состоянию на 14 апреля таких детей было 80. По словам Пацеева, детей с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии, нуждающихся в аппаратах искусственной вентиляции легких, в Беларуси нет.

У детей коронавирусная инфекция проходит бессимптомно или с повышением температуры в пределах 37,1—38°C, тошнотой, рвотой, болями в животе, отказом от еды. У некоторых отмечается боль в горле и кашель.

Пацеев отметил, что госпитализируются дети с положительным тестом на коронавирус, а также контакты первого и второго уровня при наличии клинических признаков заболевания.

По данным Минздрава, на 16 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 4204, скончалось 40 человек.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: дети Минздрав коронавирус COVID-19 Персона: Александр Пацеев Город: Минск

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