У православных Чистый четверг: что можно и нельзя делать

Великий пост у христиан находится на финишной прямой. Уже в это воскресенье верующие будут отмечать один из главных праздников — Пасху. Сегодня же у православных Великий (Чистый) четверг.

Этот день является очень важным во время Страстной недели. По приданию, именно в четверг произошла Тайная вечеря — трапеза Иисуса Христа с его учениками. Считается, что собрав их в четверг, Иисус омыл им ноги, чтобы продемонстрировать безграничное смирение, которое должно быть у каждого христианина.

Что нужно делать

В Чистый четверг, по традиции, купаются в озере или реке, а также ходят в баню. Верующие считают, что в этот день вода обладает особыми свойствами, способными очистить дух и оздоровить тело.

В этот день принято было ходить в храм, чтобы причаститься и исповедоваться (с учетом пандемии коронавируса, в этот раз лучше от этого отказаться).

А вот на что он не может повлиять, так это на уборку и подготовку жилища к празднику. Сегодня можно и нужно привести в порядок дом, заняться стиркой и другими домашними делами.

Согласно традициям, после того, как дома будет наведен порядок, можно заняться приготовлением праздничных пасхальных блюд, которые, к слову, вкушать в этот день строго запрещено. В Великий четверг также можно раскрашивать писанки.

Что запрещено делать

С учетом того, что в Великий четверг начинается самая строгая часть Великого поста, необходимо следовать ограничениям в пище и воздерживаться от алкоголя.

Кроме этого сегодня нельзя: