COVID-19 в Беларуси. Пинчан просят не посещать людные места и не покидать город

Пинчан попросили без надобности не посещать места с массовым количеством людей и не покидать город.

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Обращение госорганов санитарного контроля опубликовано на официальном сайте горисполкома.

Как отмечается, с такой просьбой было принято решение обратиться в связи «со складывающейся эпидемиологической обстановкой», а также с целью «предотвращения распространения коронавирусной инфекции через контактирование с людьми из других регионов».

Пинчан попросили «не посещать без крайней необходимости места массового пребывания людей; в предпраздничные и праздничные дни не выезжать за пределы города, особенно в Лунинецкий район».

Как отмечается, для дополнительного контроля за перевозкой пассажиров на въездах в город на Пине «будут дежурить экипажи ГАИ с медицинскими работниками, целью которых будет являться проверка состояния здоровья пассажиров и предотвращение передвижения контактов 1-го и 2-го уровней, которые должны находится на самоизоляции».

«В силу складывающейся эпидемиологической обстановки надеемся на ответственное поведение и понимание каждого жителя не только Пинска, но и близлежащих районов», — говорится в обращении.

По данным Минздрава на утро 16 апреля, в Беларуси с начала пандемии зафиксировано 4204 случая коронавирусной инфекции COVID-19. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. Умерли 40 пациентов. COVID-19 выявлен у 116 детей. За минувшие сутки количество случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 476 (+12,76%). Число летальных исходов увеличилось на четыре.

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