На пятницу вновь объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие дни в Беларуси сохранится прохладная погода.

По прогнозам Белгидромета, в пятницу республику ожидает неблагоприятное погодное явление.

Как сообщают синоптики, 17 апреля практически по всей стране сохранится усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности. Спасатели при порывистом ветре советуют: