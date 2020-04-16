На пятницу вновь объявлено штормовое предупреждение
В ближайшие дни в Беларуси сохранится прохладная погода.
По прогнозам Белгидромета, в пятницу республику ожидает неблагоприятное погодное явление.
Как сообщают синоптики, 17 апреля практически по всей стране сохранится усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.
Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности. Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).