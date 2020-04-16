«За чем там следить?» Блохин посмеялся над белорусским чемпионатом

Обладатель «Золотого мяча» 1975 года, один из лучших советских футболистов всех времен, бывший наставник сборной Украины Олег Блохин иронично высказался о белорусской чемпионате.

Фото с сайта Eurosport

По словам специалиста, считает несерьезными заявлениями утверждения о том, что первенство Беларуси сильнее турнира в Украине.

«За чем там следить? Белорусы всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского, но это ведь даже не смешно», — приводит слова Блохина footballhd.ru .

Он отметил, что даже первенство Украины до паузы «с трудом осиливал», в испанском, итальянском или английском чемпионатах «не каждый матч интерес вызывал», а тут Беларусь.

Напомним, футбольный турнир в нашей стране — единственный, который не прервался из-за пандемии коронавируса.

Сегодня, в частности, стартует пятый тур, который пройдет в три дня:

16.04.

«Энергетик-БГУ» — «Городея» (начало в 17:30);

«Динамо» (Мн) — «Неман» (19:30).

17.04.

«Белшина» — «Смолевичи» (17:30);

«Шахтер» — «Слуцк» (19:30).

18.04.

«Ислочь» — «Славия» (14:00);

«Рух» — «Минск» (16:00);

«Витебск» — «Динамо» (Бр) (18:00);

БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ» (20:00).