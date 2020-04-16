Мининформ поддержал идею БАЖ сократить сроки ответов на запросы журналистов
Министерство информации поддержало идею Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) сократить сроки предоставления информации по соответствующим запросам журналистов.
Как следует из ответа ведомства на обращение ассоциации, отмечает пресс-служба БАЖ, вносить изменения в закон «О средствах массовой информации» в этом году не планируется.
Предложения БАЖ будут проработаны, «когда будут готовиться очередные изменения в закон».
С предложением дополнить закон «О средствах массовой информации» понятием «запрос информации» и обязать отвечать на него в срок, не превышающий семь рабочих дней, БАЖ обратился в Администрацию президента и Совет министров в конце марта.
В статье, которой предлагается дополнить закон, говорится, что юрлицо с функцией редакции СМИ и журналист «имеют право запрашивать информацию о деятельности государственных органов, политических партий, других общественных объединений, иных юридических лиц, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды, иной информации, направленной на защиту общественного интереса».
Запрос возможен «в устной, письменной или электронной форме».
Запрашиваемую информацию «обязаны предоставлять руководители указанных органов, организаций и объединений, их заместители, работники пресс-служб либо другие уполномоченные лица в пределах их компетенции».
Необходимость дополнить закон о СМИ понятием «запрос информации» в БАЖ аргументируют тем, что госорганы и другие организации чрезмерно долго отвечают на запросы журналистов, руководствуясь нормами закона «Об обращениях граждан и юридических лиц». Этот законодательный акт обязывает дать ответ на обращение в течение 15 дней, «но практика показывает, что срок, как правило, продлевается до месяца».
«Такой срок нельзя признать адекватным условиям функционирования средств массовой информации в эпоху интернета, обеспечивающим эффективную деятельности СМИ в интересах общества, — говорится в комментарии БАЖ. — Признание роли СМИ в обеспечении своевременного доступа граждан к общественно значимой информации привело к законодательному закреплению гарантий оперативного получения информации журналистами и СМИ во многих странах, включая страны СНГ. Так, в России и Казахстане журналисты имеют возможность получить информацию за 7 дней, в Украине и Армении — за 5».
«Актуальный закон «О СМИ» фактически не предусматривает механизм реализации права редакции и журналиста получать информацию по запросу, что значительно усложняет для них возможность оперативно получать и проверять информацию. На наш взгляд, законодательство о СМИ в Беларуси призвано служить основой для реализации права на доступ к информации и должно соответствовать международным стандартам в этой сфере», — подчеркивают в БАЖ.