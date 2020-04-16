На границе с Литвой опять большая очередь

В пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе вновь возникла большая очередь грузовиков.

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Как сообщает Госпогранкомитет, по оперативным данным на 16:00, в двух пунктах пропуска на выезд в Литву скопилось более 140 большегрузов:

«Каменный Лог» — более 110;

«Бенякони» — более 30.

Напомним, в настоящее время в связи с COVID-19 в Беларуси приняты новые правила движения транзитных фур.

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