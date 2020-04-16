В Беларуси на фоне пандемии пройдет республиканский субботник

Правительство на фоне пандемии коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, приняло постановление о проведении в Беларуси республиканского субботника.

Как сообщается, он пройдет 25 апреля на «добровольной основе» на рабочих местах или «благоустроить и привести в надлежащее состояние историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, подготовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону».

Ожидается, что участие в республиканском субботнике примут руководители страны.

Документом установлено, что 50% заработанных денег остаются в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома и будут направлены на «подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, в том числе на развитие и укрепление их материально-технической базы, благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны».

50% облисполкомы и Мингорисполком перечислят в Минфин, а тот направит их Национальному художественному музею для «завершения работ на I и IV пусковых комплексах объекта «Реставрация и приспособление единого комплекса зданий Национального художественного музея Республики Беларусь» и Гомельскому облисполкому для финансирования объекта «Реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском районе Гомельской области»».

При участии в субботнике некоммерческих организаций по решению коллективов работников этих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими коллективами, в соответствии с порядком, устанавливаемым Министерством финансов.

Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 25 апреля является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников.

Руководителем рабочей группы назначен вице-премьер Владимир Кухарев.