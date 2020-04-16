Официально: ВВП Беларуси снизился за первый квартал

В первом квартале 2020 года белорусский ВВП составил 30,2 млрд рублей, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Как следует из данных Белстата, в январе снижение составило 1,9%, январе-феврале — 0,6%.

Официальный прогноз правительства предусматривает рост ВВП за 2020 год на 2,8%, а бюджет сверстан с учетом роста экономики на 1,9% за год.

Согласно прогнозу МВФ, после прошлогоднего роста на 1,2% в 2020 году белорусский ВВП сократится на 6%, а в 2021 году увеличится на 3,5%.

Согласно обновленному прогнозу Всемирного банка, белорусский ВВП может сократиться в 2020 году на 4%, поскольку «глобальный экономический спад, вызванный коронавирусом, снизит спрос на белорусский экспорт сырьевых товаров и товаров, которые поставляются в страны ЕС, России и на другие рынки».

По оценке независимых экспертов, из-за коронавируса белорусская экономика во втором квартале может упасть на треть, по итогам года — более чем на 10%.