Кремль ответил на заявление Трампа

В Кремле ответили на заявление американского президента Дональда Трампа.

ru.freepik.com

Как отметил Дмитрий Песков, Москва считает «очень позитивным» сигналом предложение Вашингтона о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи в борьбе с коронавирусом.

Представитель Администрации президента РФ заметил, что данное предложение Трамп высказал Путину в ходе недавнего телефонного разговора.

Песков заявил, что у США закончился период, когда они «только раскручивали масштабное производство аппаратов ИВЛ». «В тот момент им была оказана помощь. Сейчас промышленность США набирает обороты. При необходимости, конечно, Россия воспользуется таким любезным предложением», — приводит gazeta.ru cлова Пескова.