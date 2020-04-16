Вместо «Евровидения» зрителям покажут специально шоу Europe Shine a Light

16 мая в прямом эфире телеканала «Беларусь 1» выйдет телевизионный проект Европейского вещательного союза (ЕВС) «Евровидение: Europe Shine a Light». От Беларуси участие в шоу примет победитель национального отбора на «Евровидение 2020» группа VAL.

Как рассказали организаторы шоу, помимо 41 европейской вещательной компании, участвующих в проекте «Евровидение: Europe Shine a Light», и Австралии, концертную программу в режиме live покажут также телеканалы Боснии и Герцеговины, Казахстана, Косова и Черногории. Т

Решение об отмене конкурса песни «Евровидение-2020» в Роттердаме в его привычном формате было принято ЕВС в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в мире. Вместо этого телезрителей ждет особое шоу без конкурсного соревновательного принципа.

В прямом эфире победители и звезды «Евровидения» разных лет, а также артисты несостоявшегося конкурса обратятся к миру со словами поддержки и благодарности, представят наиболее яркие фрагменты своих конкурсных композиций и исполнят общую песню Love Shine A Light.

Особым элементом программы станет совместное виртуальное исполнение песни What's Another Year поклонниками «Евровидения» со всего мира, сообщает пресс-служба Белтелерадиокомпании.

Двухчасовое телешоу «Евровидение: Europe Shine a Light» будет транслироваться в прямом эфире из телестудии в Нидерландах. Начало в 22:00 по минскому времени.