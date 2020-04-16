Видеофакт. «Сузуки» взмыл в воздух и пролетел 20 метров

На камеры видеонаблюдения попало дорожно-транспортное происшествие, которое активно обсуждается в сети.

На опубликованных кадрах видно, как хэтчбек «Сузуки» на большой скорости въезжает на перекресток с круговым движением и… начинает полет.

ЧП случилось в польском Рыбине 12 апреля (во многих странах постсоветского пространства это дата — День космонавтики).

Как сообщается, в полете на высоте около семи метров легковушка пролетела около двадцати метров и врезалось в дерево. К счастью, 41-летний водитель остался жив.