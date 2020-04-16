Лукашенко простимулировал медиков, работающих с инфицированными пациентами

Александр Лукашенко в четверг, 16 апреля, подписал указ «О материальном стимулировании работников здравоохранения», сообщает пресс-служба президента.

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Документ предусматривает установление дополнительной ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями. В частности, речь идет о работниках учреждений системы здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с инфекциями, а также тем, кто работает в условиях, связанных с инфекциями.

По поручению главы государства документ был разработан Советом министров. Лукашенко предлагаемые подходы поддержал, поручив правительству осуществить соответствующие выплаты.

Министр здравоохранения Владимир Караник, отвечая 9 апреля на вопросы депутатов Палаты представителей, сообщил, что надбавка для медперсонала, работающего с инфицированными коронавирусом пациентами, в среднем составляет 600 рублей.

«Не знаю, кто вам сказал про 25 рублей, — ответил Караник одному из депутатов. — На сегодняшний день, как мы считали, ежемесячно на те дополнительные надбавки, которые введены еще в феврале, выделяется порядка 12 млн рублей. То есть это в среднем надбавка 600 рублей. У медсестер она, наверное, чуть меньше, у врачей — чуть больше. Сейчас решается вопрос об увеличении этих надбавок. О 25 рублях речь даже не шла. Там речь идет от полоклада до полутора окладов ежемесячно тем, кто контактирует с этими пациентами».

По данным Минздрава, на утро 16 апреля в Беларуси проведено 81,2 тысячи тестов на коронавирус, в тестировании задействовано 24 лаборатории. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 4.204, скончалось 40 человек.

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