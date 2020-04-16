Католические епископы призвали жертвовать деньги для белорусских медиков

Конференция католических епископов Беларуси призвала священников, посвященных лиц и верующих жертвовать деньги на нужды медицинских работников.

Как говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте Римско-католической церкви в Беларуси, «в эти дни церковь празднует Пасху — победу Иисуса Христа над смертью», однако «празднование в этом году не такое, как обычно: оно омрачено событиями, связанными пандемией. Мы видим, как мало людей на улицах и в святынях: они вынуждены оставаться дома на самоизоляции, заботясь о своей безопасности и безопасности других людей».

Епископы отметили, что сотни тысяч людей по всему миру находятся в больницах, «где за их жизнь борются медики — преданные делу, но часто беспомощные перед лицом беспощадной болезни». В Беларуси, подчеркнули они, тоже сложная ситуация — «количество заболевших увеличивается, растет нагрузка на специалистов», в то же время «уже более трехсот работников здравоохранения заражены коронавирусом».

«Уже 25 тысяч врачей в больницах спасают от страшной болезни наших родственников, друзей и незнакомых людей, — отмечается в заявлении. — Каждый день мы видим обращения в СМИ и социальных сетях о сборе необходимых средств для работников учреждений здравоохранения: необходимы бахилы, маски, специальная одежда, горячие обеды и даже ночлег. Костел выражает свою признательность медикам и молится за них, но в это время может стать для них не только духовной поддержкой».

«Призываем вас, дорогие священники, посвященные люди, дорогие братья и сестры во Христе, оказать посильную помощь тем, кто сегодня на передовой эпидемии: нашим врачам и медицинским сестрам. Предлагаем в Третье Пасхальное воскресенье организовать добровольный сбор пожертвований для приобретения необходимых учреждениям здравоохранения оборудования и медицинских изделий», — призвали католические епископы.

Перечислять деньги предложено на специально открытый для этой цели счет благотворительного католического общества «Каритас», который активируется 17 апреля. Реквизиты опубликованы на сайте этой религиозной миссии.

По данным Министерства здравоохранения, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Беларуси достигло 4.204, умерли 40 человек. О количестве вылеченных и госпитализированных министерство не сообщает.