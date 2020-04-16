Главной задачей МИД является вывоз белорусов из стран Южной Азии

На сегодня в связи с ограничительными мерами ввиду распространения вирусной инфекции COVID-19 разноплановое содействие в возвращении в Беларусь оказано уже более 6.810 соотечественникам.

Как сообщает Министерство иностранных дел, количество поступающих обращений с каждым днем снижается по объективным причинам. Например, домой вернулись все обратившиеся и имевшие такое желание белорусы из Сербии, Черногории и Северной Македонии.

Граждане также продолжают прибывать в Беларусь в индивидуальном порядке различными маршрутами. Так, двое соотечественников прилетели из Японии, по обеспеченному белорусским загранучреждением транзитному коридору через территорию Литвы вернулись еще четверо граждан.

«Первоочередным остается практическое решение вопроса по организации возможности вывоза белорусов из отдаленных проблемных регионов (Индия, Вьетнам, Шри-Ланка и Таиланд)», —констатирует внешнеполитическое ведомство.

МИД также обращает внимание, что до 15 мая включительно продлен запрет на въезд в Нидерланды для граждан стран, не входящих в шенгенскую зону. Исключение составляют отдельные категории граждан, а также пассажиры авиарейсов, следующие транзитом через аэропорт Амстердама Schiphol. До 30 апреля продлен карантин в Боливии. До 12 мая отменены международные рейсы, а также до 13 мая продлено чрезвычайное положение в Венесуэле.