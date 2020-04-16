Минтранс: сообщайте о нарушениях дальнобойщиками новых правил транзитных перевозок

Министерство транспорта и коммуникаций предлагает гражданам информировать Транспортную инспекцию и ГАИ о фактах нарушения водителями, проезжающими транзитом по территории Беларуси, правил транзита.

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Обращение, как сообщает пресс-служба ведомства, адресовано гражданам «в связи с наличием фактов массового нарушения водителями, осуществляющими международные транзитные перевозки по территории Беларуси».

Основные нарушения связаны с несоблюдением срока выезда автомобилей за пределы республики, перечня дорог, установленных для движения, а также мест остановки для отдыха и заправки транспортных средств.

На 16 апреля за неисполнение водителями требований данного постановления Транспортной инспекцией начат административный процесс по 41 факту нарушений (ст. 23.4 КоАП), шесть водителей привлечены к административной ответственности, по 41 факту были вызваны сотрудники таможенных органов и ГАИ. По информации Государственного таможенного комитета, зафиксировано 282 факта нарушения, ГАИ — 107 (ст. 23.4 КоАП).

В отношении правонарушителей применяется административное взыскание. Санкция ст. 23.4 КоАП предусматривает наложение штрафа до 50 базовых величин или административный арест.

Напомним, в настоящее время в связи с COVID-19 в Беларуси приняты новые правила движения транзитных фур. Прокуратура Гродненской области проверила на днях, как дальнобойщики выполняют требования и выявила нарушения.

15 марта в связи COVID-19 свою границу для иностранцев закрыла Польша, с 16 марта режим запрета ввела Украина, а также это сделала Литва, 17 марта — примеру соседей последовала Латвия.

Отметим, что после того, как Москва приняла решение частично закрыть границу, Беларусь оказалась в своеобразном кольце.