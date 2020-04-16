Китай отвергает обвинения в создании коронавируса SARS-CoV-2

Китайские власти отвергают высказанные в США утверждения о якобы лабораторном происхождении коронавируса SARS-CoV-2.

Доказательств лабораторного происхождения вируса не существует, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в четверг, 16 апреля, сославшись на Всемирную организацию здравоохранения, пишет DW .

Кроме того, «многие признанные в области медицины эксперты подтвердили», что утверждение об утечке вируса из лаборатории «не имеет научных оснований», подчеркнул Лицзянь. По его словам, источник происхождения вируса должны установить ученые.

Ранее сообщалось, что телеканал Fox News сообщил, что первым человеком, заразившимся новым вирусом от летучей мыши, стал сотрудник лаборатории института вирусологии в китайском Ухане. В свою очередь, президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции отказался комментировать возможное происхождение вируса в китайской лаборатории, но отметил, что «мы слышим эту историю все чаще». А госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что китайская сторона пока не дала ответа на этот вопрос.

Между тем эксперты до сих пор исходят из предположения о том, что источником заражения новым коронавирусом стал один из рынков китайского города Ухань, на котором торговали также и дикими животными.