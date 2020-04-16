Почему в Беларуси ускорилась инфляция

Прирост потребительских цен в годовом выражении в марте составил 4,9% (4,3% месяцем ранее) и произошел в первую очередь за счет увеличения цен на непродовольственные товары (преимущественно импортные) и тарифов на услуги.

Как сказано в аналитическом обзоре, опубликованном на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в марте в годовом выражении ускорился рост цен на молоко и молочную продукцию, а также тарифов на услуги связи. При этом за предыдущие 12 месяцев снизился рост цен на автомобильное топливо и плодово-овощную продукцию.

По отношению к февралю текущего года на потребительском рынке отмечается удорожание непродовольственных и преимущественно импортных бытовых электротоваров и одежды на 6,5 и 3,9% соответственно.

«При этом цены на большинство социально значимых товаров (рыба, сыры, мука пшеничная, хлеб и хлебобулочные изделия, крупа и бобовые) растут умеренными темпами, а на некоторые из них — снизились (овощи, мясо и мясопродукты, яйца куриные)», — отмечает МАРТ.

В сегменте плодовоовощной продукции при снижении цен на овощи (на 9,5%) отмечается сезонное увеличение цен на картофель и яблоки, импортные цитрусовые и виноград.

В сфере регулируемого ценообразования по итогам марта увеличились тарифы на услуги высшего образования (на 5,7%), подорожали водка и табачные изделия (на 0,4 и 0,7% соответственно), автомобильный бензин и дизельное топливо (на 0,6%). Таким образом, прирост регулируемых цен (тарифов) в годовом выражении увеличился до 7,5%, отмечается в материале.

Как сообщалось, в марте 2020 года прирост потребительских цен по отношению к февралю 2020 года составил 0,9%, к декабрю 2019 года — 2,7%.