Как в условиях пандемии запустить экономику — рецепт от самого богатого человека

Самый богатый человек планеты дал совет, как запустить в условиях пандемии экономику.

В ежегодном письме акционерам Amazon основатель компании Джефф Безос рассказал, как корпорация защищает своих работников, пишет incrussia.ru .

Так, в частности, девятого апреля Amazon анонсировал строительство лаборатории, где будет создавать тесты на коронавирус.

«Пока у нас нет эффективной вакцины, доступной в миллиардных дозах, выпуск большого числа тестов может сильно помочь», — сказано в релизе. Amazon будет регулярно тестировать своих сотрудников, включая тех, у кого не наблюдаются симптомы.

Безос уверен, что регулярные тестирования по всему миру и во всех отраслях «помогут людям обезопасить себя и перезапустить экономику».

Чтобы это сработало, считает миллиардер, нужно намного больше тестов, чем доступно сейчас.

По его словам, что работникам склада, водителям и сотрудникам Whole Foods каждый день измеряют температуру и выдают медицинские маски.

Однако, несмотря на меры, которые вводит компания, не все сотрудники чувствуют себя в безопасности. Они организовали уже три акции протеста, чтобы призвать Amazon закрыть объекты, где зафиксировали случаи заражения коронавирусом.