Каким будет ипотечное жилищное кредитование

Указ № 130 «Об ипотечном жилищном кредитовании» подписал сегодня Александр Лукашенко. Власти надеются, что документ улучшит жилищную политику и создаст дополнительные условия по обеспечению прав граждан, получивших кредит на жилье.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, предметом ипотеки, указано в документе, может выступать только жилье, зарегистрированное в установленном порядке, в том числе приобретенное на вторичном рынке жилой недвижимости. При этом ипотека будет распространяться также на земельный участок, на котором расположено приобретаемое жилье.

Теперь по указу банк сможет обратить взыскание на предмет ипотеки только при одновременном нарушении двух условий кредитного договора: если задолженность по основной сумме долга превышает 10% от суммы предоставленного кредита, а также просроченная задолженность по основной сумме долга и процентам за пользование кредитом составляет более 90 дней (в случае смерти кредитополучателя — более девяти месяцев).

Граждане, проходящие срочную военную (или альтернативную) службу, смогут воспользоваться отсрочкой погашения задолженности по ипотечному жилищному кредиту и процентам за пользование им на период службы.

Банкам предоставлено первоочередное право на удовлетворение не исполненных обязательств по жилищному кредиту за счет предмета ипотеки. Требования других кредиторов, обеспеченные залогом этого жилья, будут удовлетворяться после полного погашения долгов банка. Эти меры нацелены на то, чтобы стимулировать банки к использованию ипотеки как основного способа обеспечения исполнения обязательств по жилищным кредитам.

Кроме того, с принятием указа упрощена регистрация залога: банк самостоятельно направляет необходимую информацию в территориальные организации по государственной регистрации недвижимого имущества.

Руководитель сектора ипотечного кредитования компании «Твоя столица. Новостройцентр» Людмила Семенова год назад заявляла, что ипотека пока не работает в Беларуси из-за больших рисков всех участников сделки.

Ранее белорусские власти планировали, что ипотека в Беларуси заработает до конца 2020 года.