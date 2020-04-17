Холодные воздушные массы накрыли Беларуси — ожидается мокрый снег
В пятницу, 17 апреля, погоду на территории в Беларуси будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы, поступающие с северной части Балтийского моря.
По прогнозам Белгидрометцентра, сохранится прохладная и ветреная погода. Осадки ожидаются в основном в северовосточной части страны (мокрый снег, дождь).
Ветер северо-западный во многих районах сильный порывистый (порывы будут достигать 15-20 м/с).
Столбик термометра днем в регионах страны покажет следующие значения:
- Брест +12..+14°C;
- Витебск +7..+9°C;
- Гомель +10..+12°C;
- Гродно +10..+12°C;
- Могилев +8..+10°C;
- Минск +8..+10°C.
В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности. Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).