Холодные воздушные массы накрыли Беларуси — ожидается мокрый снег

В пятницу, 17 апреля, погоду на территории в Беларуси будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы, поступающие с северной части Балтийского моря.

По прогнозам Белгидрометцентра, сохранится прохладная и ветреная погода. Осадки ожидаются в основном в северовосточной части страны (мокрый снег, дождь).

Ветер северо-западный во многих районах сильный порывистый (порывы будут достигать 15-20 м/с).

Столбик термометра днем в регионах страны покажет следующие значения:

Брест +12..+14°C;

Витебск +7..+9°C;

Гомель +10..+12°C;

Гродно +10..+12°C;

Могилев +8..+10°C;

Минск +8..+10°C.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности. Спасатели при порывистом ветре советуют: