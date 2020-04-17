Сегодня у православных Страстная пятница: что запрещено и разрешено делать

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До одного из главных христианских праздников остается всего два дня. Страстная пятница – это особенный день для верующих, который посвящен последним часам жизни Спасителя Иисуса Христа перед распятием.

Церковь напоминает, что в этот день вспоминаются страдания Христовы, которые стали спасением для верующих.

В Богослужении вспоминаются события, которые произошли после Тайной вечери: арест в Гефсиманском саду, суд Пилата, тройное отречение Петра, истязания уготовленные Христу, его распятие на кресте, а также все события, которые произошли вплоть до того как тело Спасителя возложили в гроб.

Вот, что сегодня нельзя делать:

  • веселиться (смеяться, петь, танцевать, посещать разные увеселительные заведения);
  • выпивать алкогольные напитки;
  • пить воду;
  • заниматься домашними работами;
  • резать хлеб (можно только ломать);
  • есть до выноса плащаницы;
  • пить воду;
  • забивать гвозди и вбивать что-либо в землю;
  • стричься, красить волосы и делать иные косметические процедуры.

А вот, что рекомендуется:

Напомним, именно в этот день Иисуса схватили и приказали распять на кресте.
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Тэги: Страстная пятница Страстная седмица Великий пост

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