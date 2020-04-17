В России расширили список тех, кто может въехать в страну

Своим новым распоряжением глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширен список тех, кто может пересекать границу РФ.

Ранее было установлено, что в период пандемии коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, что запреты не распространялись на дипломатов, транзитных пассажиров, следующих в Калининград и россиян, выезжающих за границу на похороны родственников. Кроме них «зеленый свет» горел перед жителями так называемых ДНР и ЛНР.

Новой редакцией в список добавлены военнослужащие и гражданский персонал дислоцированных за пределами РФ российских баз, задействованных в строительстве ядерных объектов на территории иностранных государств работников атомной отрасли, а также граждан, следующих для смены экипажей морских судов, находящихся в иностранных портах.