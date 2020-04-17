Игрок команды Лукашенко о COVID-19: даже в этом плохом можно найти хорошее
По мнению Геннадия Савилова, бомбардира команды Александра Лукашенко, коронавирус, распространяемый по всей планете, в будущем пойдет на пользу белорусам.
В интервью
Савилов отметил, что даже не думал об этом, так как «на государственном уровне политика реагирования на пандемию была давно понятной и четкой».
«Сейчас выскажусь даже не как руководитель ФХБ, а как гражданин Беларуси Геннадий Савилов: коронавирус заставил нас задуматься об элементарной гигиене и правильном образе жизни, которыми прежде многие пренебрегали», — сказал он, напомнив, что грипп и пневмония накрывали Беларусь с сезонной периодичностью и ранее.
«Так что даже в этом плохом можно найти хорошее: в будущем приобретаемые сейчас привычки могут спасти здоровье и жизни многих», — резюмировал Савилов, являющийся также главой ФХБ.
По данным Минздрава, на утро 16 апреля в Беларуси проведено 81,2 тысячи тестов на коронавирус, в тестировании задействовано 24 лаборатории. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 4.204, скончалось 40 человек.
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