По мнению Геннадия Савилова, бомбардира команды Александра Лукашенко, коронавирус, распространяемый по всей планете, в будущем пойдет на пользу белорусам.

Фото пресс-службы президента

В интервью «ПБ» , он высказал свое мнение по поводу того, что в нашей стране не был остановлен розыгрыш Кубка президента.

Савилов отметил, что даже не думал об этом, так как «на государственном уровне политика реагирования на пандемию была давно понятной и четкой».

«Сейчас выскажусь даже не как руководитель ФХБ, а как гражданин Беларуси Геннадий Савилов: коронавирус заставил нас задуматься об элементарной гигиене и правильном образе жизни, которыми прежде многие пренебрегали», — сказал он, напомнив, что грипп и пневмония накрывали Беларусь с сезонной периодичностью и ранее.

«Так что даже в этом плохом можно найти хорошее: в будущем приобретаемые сейчас привычки могут спасти здоровье и жизни многих», — резюмировал Савилов, являющийся также главой ФХБ.

По данным Минздрава, на утро 16 апреля в Беларуси проведено 81,2 тысячи тестов на коронавирус, в тестировании задействовано 24 лаборатории. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 4.204, скончалось 40 человек.

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