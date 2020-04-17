Игрок команды Лукашенко о COVID-19: даже в этом плохом можно найти хорошее

/ Спорт
Просмотров: 1742

По мнению Геннадия Савилова, бомбардира команды Александра Лукашенко, коронавирус, распространяемый по всей планете, в будущем пойдет на пользу белорусам.

Фото пресс-службы президента

В интервью «ПБ», он высказал свое мнение по поводу того, что в нашей стране не был остановлен розыгрыш Кубка президента.

Савилов отметил, что даже не думал об этом, так как «на государственном уровне политика реагирования на пандемию была давно понятной и четкой».

«Сейчас выскажусь даже не как руководитель ФХБ, а как гражданин Беларуси Геннадий Савилов: коронавирус заставил нас задуматься об элементарной гигиене и правильном образе жизни, которыми прежде многие пренебрегали», — сказал он, напомнив, что грипп и пневмония накрывали Беларусь с сезонной периодичностью и ранее.

«Так что даже в этом плохом можно найти хорошее: в будущем приобретаемые сейчас привычки могут спасти здоровье и жизни многих», — резюмировал Савилов, являющийся также главой ФХБ.

По данным Минздрава, на утро 16 апреля в Беларуси проведено 81,2 тысячи тестов на коронавирус, в тестировании задействовано 24 лаборатории. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 4.204, скончалось 40 человек.

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber! Подпишитесь!

 

Главное о коронавирусе:

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 хоккей-Беларусь Персона: Геннадий Савилов

Другие материалы на эту тему:

Наши на карантине. Германия. «Люди выживают, потому что здесь хорошая медицина»

Наши на карантине. Германия. «Люди выживают, потому что здесь хорошая медицина»

Коронавирус шуток не понимает. Что намотало на ус белорусское руководство?

Коронавирус шуток не понимает. Что намотало на ус белорусское руководство?

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

В мае минчанам начнут отключать горячую воду. А как же коронавирус?

В мае минчанам начнут отключать горячую воду. А как же коронавирус?