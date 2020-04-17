В России не осталось регионов без зараженных SARS-CoV-2

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По последним данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, в России не осталось регионов, в которых нет зараженных.

Последний «бастион» пал накануне: на Алтае у семейной пары тест на коронавирус дал положительный результат. Интересно, что у проживающих с ними дочери и двоих внуков оказались отрицательные тесты.

По данным университет Джонса Хопкинса на утро 17 апреля общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 2 158 250 (+95 тыс. за сутки). С начала пандемии умерли 144,2 тыс. пациентов, 543,9 тыс. — выздоровели.

В России число скончавшихся выросло до 246. Всего в стране зафиксировано более 27,9 тыс. случаев заражения, из них за последние сутки — 3448 случаев. Выздоровели 2304 человека.

По данным Минздрава, на утро 16 апреля в Беларуси проведено 81,2 тысячи тестов на коронавирус, в тестировании задействовано 24 лаборатории. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 4.204, скончалось 40 человек.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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