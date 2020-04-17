Кто тянет экономику Беларуси ко дну

По официальным данным Белстата, валовой региональный продукт в первом квартале снизился в трех областях Беларуси по сравнению с таким же периодом 2019-го.

Как сообщается, снижение произошло:

в Гомельской области (- 2,2% и составил 2 млрд 999,3 млн рублей);

в Минской области (- 2,1% и составил 4 млрд 563,5 млн рублей);

в Витебской области (- 1% и составил 2 млрд 243,7 млн).

В свою очередь четыре региона продемонстрировали рост:

Минск на 2% до 8 млрд 621,7 млн рублей;

Брестская область на 0,3% до 2 млрд 711 млн рублей;

Гродненская область на 0,8% до 2 млрд 301 млн рублей;

Могилевская область на 0,3% до 1 млрд 972,7 млн рублей.

Как сообщалось, в целом ВВП за первый квартал 2020 года снизился на 0,3% и составил 30 млрд 212 млн рублей.

По итогам 2017 и 2018 годов ВРП увеличился во всех регионах. В 2019-м увеличился в Минской, Могилевской и Брестской областях, а также в Минске. В Гомельской и Витебской областях ВРП не изменился, в Гродненской — снизился.