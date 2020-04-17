Видеофакт. В Гродно ранее судимый мужчина разбил витрину и похитил смартфоны

В отношении 46-летнего ранее судимого жителя Гродно открыто уголовное производство.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, накануне вечером в один из салонов мобильной связи областного центра зашел мужчина в маске. Разбив топором витрину, он забрал два смартфона и уехал на такси.

Правоохранители быстро вышли на подозреваемого: установив авто, на котором тот скрылся, через некоторое время они задержали и гродненчанина.

«Похищенные им телефоны изъяты», — отметила Чемоданова.