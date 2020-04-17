Не заработал, но получи: на госпредприятиях зарплата не будет зависеть от производительности труда

/ Экономика
Просмотров: 325

В Беларуси рост номинальной заработной платы для госпредприятий временно отвязали от роста производительности труда.

Как отмечается в постановлении правительства №234 от 16 апреля, до конца года приостанавливается действие положения, согласно которому рост зарплат на госпредприятиях «допускается только при условии опережающего роста производительности труда».

По данным Белстата, средняя номинальная начисленная заработная плата в феврале 2020 года составила 1.119,7 рубля, увеличившись по сравнению с январем на 1,6 рубля, или на 0,14%. При этом производительность труда за январь-февраль 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года снизилась на 0,6%.

Александр Лукашенко в последние годы неоднократно заявлял, что без роста производительности труда в стране не будет повышения зарплат.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: зарплата госпредприятия производительность труда

Другие материалы на эту тему:

Почему госсектор попал в немилость к правительству?

Почему госсектор попал в немилость к правительству?

Быстрый рост зарплат перед выборами грозит экономике новым нокдауном

Быстрый рост зарплат перед выборами грозит экономике новым нокдауном

Белорусские зарплаты. Что там в среднем?

Белорусские зарплаты. Что там в среднем?

Официальный диагноз: госсектор подавляет здоровую конкуренцию

Официальный диагноз: госсектор подавляет здоровую конкуренцию