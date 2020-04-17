Не заработал, но получи: на госпредприятиях зарплата не будет зависеть от производительности труда

В Беларуси рост номинальной заработной платы для госпредприятий временно отвязали от роста производительности труда.

Как отмечается в постановлении правительства №234 от 16 апреля, до конца года приостанавливается действие положения, согласно которому рост зарплат на госпредприятиях «допускается только при условии опережающего роста производительности труда».

По данным Белстата, средняя номинальная начисленная заработная плата в феврале 2020 года составила 1.119,7 рубля, увеличившись по сравнению с январем на 1,6 рубля, или на 0,14%. При этом производительность труда за январь-февраль 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года снизилась на 0,6%.

Александр Лукашенко в последние годы неоднократно заявлял, что без роста производительности труда в стране не будет повышения зарплат.