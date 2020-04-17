Для страны было бы лучше, если правительство вообще ничего не делало бы.

Как заявил исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» экономист Ярослав Романчук, комментируя БелаПАН новое решение правительства, опережение роста зарплаты над ростом производительности труда наблюдается уже несколько лет.

Ранее сообщалось, что в Беларуси рост номинальной заработной платы для госпредприятий временно отвязали от роста производительности труда.

«Есть понятие тормоза для человека, который действует неадекватно, а есть особая категория — белорусский тормоз власти. У нас уже три года подряд идет опережение роста заработной платы над ростом производительности труда», — отметил Романчук.

По его словам, только в апреле 2020 года «вдруг власти опомнились, когда производительность стала в минусе, а доходы населения выросли».

«Это просто проедание средств, правительство роет яму для страны. Временная отвязка? Лучше бы вообще ничего не делали. Есть нормы, которые по умолчанию не исполняются, потому что никакого смысла не несут. А тут они обратили внимание на свою полную несостоятельность. Почему три года спустя? Уже понятно, к чему приводит такое безрассудство», — считает экономист.