Минобороны рассказало о самочувствии срочника, зараженного коронавирусом

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Министерство обороны сообщило о состоянии военнослужащего из 72-го объединенного учебного центра в военном городке Печи (Борисов, Минская область) с подтвержденным COVID-19.

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Как сообщила официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик, состояние стабильное с тенденцией к улучшению. Такой вывод, по ее словам, делают врачи Главного военного клинического медицинского центра.

Гаврусик рассказала, что военнослужащий срочной службы заболел, и 15 апреля его госпитализировали в столичный военный медцентр с диагнозом «пневмония»: «Ему сразу же сделали тест [на наличие коронавирусной инфекции], вчера вечером мы получили положительный результат».

16 апреля были изолированы все военнослужащие, которые служили с заболевшим в подразделении, — около 100 человек.

«Изолированы на полигоне в своеобразном палаточном городке. Как раз так получилось, что медики его оборудовали за несколько недель до этого, потому что проводили тренировку на случай ухудшения эпидемиологической ситуации», — пояснила Гаврусик.

По ее словам, в изоляции военнослужащие пробудут как минимум 14 дней, «даже если все будут бодры и здоровы».

«В принципе, все его контактные лица там, в этом палаточном городке, а не в самой части. Тестирование их, как мне объяснили наши военные медики, будет производиться по показаниям (клиническим проявлениям заболевания. — БелаПАН.). То есть, если будут показания к забору проб, конечно, их будут брать», — отметила Гаврусик.

Представитель Минобороны подчеркнула, что в Вооруженных силах введены «меры, ограничивающие социальную активность». В частности на протяжении последних трех недель ограничивались перемещения подразделений, командировки, увольнения и посещения военнослужащих-срочников.

По данным Министерства здравоохранения, на 16 апреля число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Беларуси составляло 4.204, из них 40 человек умерли. О количестве вылеченных и госпитализированных министерство не сообщало.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 белорусская армия Персона: Наталья Гаврусик

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