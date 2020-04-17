Более 15 тыс. работников были в простое

В апреле более 15 тысячам работников был объявлен простой продолжительностью от 1 до 10 дней, около 11 тыс. работников трудились в режиме неполной занятости.

Как сообщает Федерация профсоюзов Беларуси, согласно данным апрельского мониторинга профсоюзов, около 20 тыс. человек находились в социальных отпусках без сохранения или с частичным сохранением заработной платы.

«Президент нашей страны поставил задачу сохранить рабочие места и трудовые коллективы. Данные нашего мониторинга показывают, что массовых увольнений в тех организациях, где есть профсоюзы, нет», — прокомментировал ситуацию председатель ФПБ Михаил Орда.

По его словам, наниматели вместе с профсоюзами стараются найти подходы, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию с наименьшими потерями как для предприятия в целом, так и для каждого работника.

«Вместе с тем мы понимаем, что есть категории работников, которые в этих непростых условиях особенно нуждаются в помощи, — например, многодетные, одинокие родители. Профкомы на местах видят каждый конкретный случай и стараются оказать необходимую поддержку», — сказал Орда.

По его словам, за прошедшие две недели на оказание помощи профсоюзами было направлено порядка 3 млн рублей.

«Половина этих средств израсходована на приобретение дезинфицирующих препаратов, средств индивидуальной защиты, в том числе для работников системы здравоохранения. Вторая часть пошла на оказание материальной помощи тем работникам, которые наиболее в ней нуждаются в результате сложной экономической ситуации на предприятиях», — сообщил Орда.

Глава ФПБ констатировал, что экономическая активность в стране снижается. «Мы сегодня видим, что из-за снижения экономической активности в мире нарушаются производственные цепочки, что, безусловно, отражается на экономических результатах деятельности наших предприятий. Есть и организации, которые в принципе вынуждены были приостановить работу», — сказал Орда.

Напомним, ранее представители Всемирного банка заявили, что ожидают роста безработицы в Беларуси в связи со снижением экономической активности в стране.

«Многие белорусы потеряют работу в 2020 году. Еще больше белорусов ощутят падение покупательной способности своих зарплат», — считает глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

В связи с этим он считает, что в стране должна быть создана достойная система социальной зашиты населения.

«Сохранение здоровья людей и их средств к существованию имеет первостепенное значение. Политика социального дистанцирования, а также программы предоставления денежных пособий необходимы, чтобы белорусы могли преодолеть вызовы, связанные с коронавирусом, а также экономический спад», — полагает Кремер.