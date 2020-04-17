У трех минских младенцев, родившихся у мам с COVID-19, коронавирус не обнаружен

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У трех младенцев, родившихся у пациенток с COVID-19, коронавирус не обнаружен.

Фото pixabay.com

Как сообщила БелаПАН пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, в 6-й городской клинической больнице Минска 15-16 апреля пациентки, у которых подтвержден COVID-19, родили троих детей. У младенцев был взят анализ на коронавирусную инфекцию: «По результатам ПЦР-диагностики новорожденные здоровы».

Пациентки с положительным тестом на коронавирус в стране рожают в специализированных изолированных родзалах или роддомах.

В Минске для этого оборудована 6-я клиническая больница, а для беременных, являющихся контактами первого и второго уровня, — 3-я клиническая больница. В областях, где есть только один родильный дом, для пациенток с COVID-19 выделены отдельные корпуса.

Во время онлайн-брифинга 14 апреля главный специалист отдела помощи матерям и детям Минздрава Людмила Кеда заявила, что риск заражения в роддоме коронавирусом не сопоставим с той опасностью, которую представляют для женщины роды в домашних условиях.

По ее словам, многие беременные женщины сейчас задают вопрос, можно ли рожать дома, чтобы снизить риск вероятного заражения коронавирусом.

«Домашние роды — это огромный риск как для самой женщины, так и для плода, поэтому остаться дома — это подвергнуть себя огромному риску, — сказала Кеда. — Необходимо в данной ситуации отказаться даже от такой мысли. Зачастую осложнения как родов, так и у ребенка возникают очень быстро, и счет идет иногда на минуты и секунды. Оказание неотложной помощи невозможно в домашних условиях. Домашние роды — это просто безумие. Риск заражения коронавирусом (в роддоме. — БелаПАН.) с учетом того, что мы меры предпринимаем для того, чтобы оградить и предотвратить эту возможность, конечно же, не сравним с тем, что может случиться, если мама остается и рожает дома».

«Если у мамы будут послеродовые осложнения и коронавирус, то она будет находиться в тех родовспомогательных учреждениях, где сейчас сконцентрированы пациентки (с коронавирусом. — БелаПАН.) и где они рожают», добавила Кеда.

По данным Минздрава на 16 апреля в Беларуси у 116 детей подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Детей с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии, нуждающихся в аппаратах искусственной вентиляции легких, в стране нет. В министерстве отмечают, что у детей коронавирусная инфекция проходит бессимптомно или с повышением температуры в пределах 37,1-38°C, тошнотой, рвотой, болями в животе, отказом от еды. У некоторых отмечается боль в горле и кашель.

По данным Министерства здравоохранения, на 16 апреля число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Беларуси достигло 4.204, 40 человек умерли.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Юлия Бородун Город: Минск

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