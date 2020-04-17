В Беларуси люди продолжают умирать от COVID-19

Число жертв коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, в Беларуси продолжает расти.

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По официальным данным, теперь их уже 42 (утверждается, что у всех погибших были хронические заболевания с выявленной коронавирусной инфекцией.). По состоянию на 17 апреля, зарегистрировано 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны — 342 пациента.

Таким образом, за сутки количество смертей увеличилось на две, заразившихся — на 575.

Александр Лукашенко, посещая сегодня Лидский район, заявил, что у Беларуси появился шанс с минимальными потерями пережить пандемию коронавируса: «Самое главное — мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска».

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