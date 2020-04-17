Официально: в Минске COVID-19 заразились 90 сотрудников «скорой»

Процент инфицирования коронавирусом среди медработников довольно высок, заявил министр здравоохранения Владимир Караник на брифинге в Минске 17 апреля.

Фото Сергея Серебро

Это обусловлено тем, что они находятся «на передовой борьбы», тесно контактируют с заболевшими, отметил Караник. Поэтому одна из основных задач — обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты.

Глава Минздрава также сообщил, что у 12 медицинских работников в Осиповичах (Могилевская область) выявлена коронавирусная инфекция. Тяжелых случаев среди них нет. Заразились COVID-19 и 90 сотрудников службы скорой медицинской помощи в Минске. «Из них только 23 случая среди медиков, выезжающих на вызовы, остальные выявлены среди аппарата управления, администрации», — сказал Караник.

Он заверил, что инфицирование медиков никак не повлияет на работу службы скорой помощи.

По состоянию на 17 апреля, зарегистрировано 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны — 342 пациента. Умерли 42 человека.

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