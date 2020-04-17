Караник: ситуация в Витебске стабилизировалась

Ситуация в Витебске, который занимает второе место по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, стабилизировалась, заявил министр здравоохранения Владимир Караник на брифинге 17 апреля.

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«Есть ощущение, что мы вышли на плато и в ближайшее время стоит ожидать снижения. В последнюю неделю ежедневно наблюдается уменьшение количества пациентов, госпитализированных с диагнозом «пневмония». Ситуацию в Витебске удалось взять под контроль», — сказал он.

Глава Минздрава ожидает, что в ближайшее время количество выписанных пациентов будет значительно превышать количество поступивших в больницы. «Темп поступления снижается, и мы считаем, что ситуацию удалось взять под контроль, она стабильная», — подчеркнул он.

«Что касается районов более мелких — чаще всего приводятся Докшицы, Бешенковичи, Лиозно, — то ситуация на сегодняшний момент тоже в этих районах стабильна, — сказал Караник. — В Докшицах все-таки количество пневмоний выше, чем в среднем в других районах, и количество пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией — 20 пациентов, два человека получают вспомогательную искусственную вентиляцию легких».

По словам Караника, в Бешенковичах зарегистрировано семь пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом, в Лиозно — восемь. Тяжелых пациентов, которые нуждались бы в ИВЛ, среди них нет, подчеркнул министр.

«Во всех больницах есть необходимый запас коечного фонда. Наши мобильные бригады выезжали на место, консультировали местных медицинских работников и, соответственно, у нас сейчас открыто практически круглосуточное онлайн-консультирование специалистов кафедр наших ведущих инфекционистов и реаниматологов, чтобы даже без выезда оказывать помощь нашим коллегам, которые работают на местах», — сказал Караник.

По данным Минздрава, на 17 апреля в Беларуси зарегистрировано 4.779 случаев лабораторного подтверждения коронавирусной инфекции.

Наибольшее количество случаев наблюдается в Минске — 2.308. На втором месте идет Витебская область — 1.282, затем следует Минская область — 588. В остальных регионах случаев существенно меньше — это Могилевская (217), Гомельская (193), Брестская (112) и Гродненская (79).

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