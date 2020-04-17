Минздрав объяснил, почему решено пациентов с легкой формой COVID-19 лечить на дому

Пациентов с нетяжелыми формами пневмонии выписывают из больниц для продолжения лечения на дому, чтобы избежать перекрестного инфицирования, пояснил министр здравоохранения Владимир Караник на брифинге 17 апреля.

Фото Depositphoto

Приказ Минздрава о лечении на дому пациентов с нетяжелыми пневмониями и пациентов с коронавирусом COVID-19, у которых заболевание протекает легко или бессимптомно, был принят 15 апреля.

«Эта ситуация не в том, что мы экономим коечный фонд, а в том, чтобы избежать риска перекрестного инфицирования», — подчеркнул Караник.

Речь идет о пациентах с бактериальной пневмонией нетяжелой формы, чтобы «именно в стационаре не произошло утяжеление состояния, связанное с перекрестным инфицированием», добавил он.

В свою очередь начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев отметил, что лечение на дому пациентов с нетяжелыми формами пневмоний, а также с легким или бессимптомным течением COVID-19 разрешено только в том случае, если у них есть возможность соблюдать режим самоизоляции.