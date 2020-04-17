На Гомельщине будут судить двоих нарушителей самоизоляции

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Постановлением Совета министров от 8 апреля определено понятие «самоизоляция» в условиях COVID-19 и категории граждан, обязанных ее соблюдать.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 57-летний неработающий житель одной из деревень Брагинского района, который накануне приехал из Москвы, нарушил условия самоизоляции. Сельчанин пошел в соседнюю деревню на рынок и в магазины. В его отношении составили административный протокол по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Материалы проверки переданы в суд.

Второй факт выявили сотрудники Рогачевского РОВД: 30-летний житель района недавно вернулся из России и был официально предупрежден о необходимости самоизоляции. Пробыв дома пять дней, 15 апреля он уехал в Бобруйск. С его слов, по рабочим делам. В отношении нарушителя также составлен административный протокол.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: самоизоляция Беларусь-Россия коронавирус COVID-19 Город: Брагин

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