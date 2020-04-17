Лукашенко решил, что дети должны учиться в субботу и 1 мая

Суббота 26 мая, а также пятница 1 мая (официальный выходной в честь Дня труда) в школах Беларуси будут учебными днями. Об этом заявил Александр Лукашенко 17 апреля, общаясь с работниками стеклозавода «Неман».

«Будем учиться в субботу. Это будет учебный день. Не просто так в субботу — труды там, факультативы и прочее, а полный учебный день. Потому что немножко отстали, неделю же прогуляли лишнюю. И 1-го числа (1 мая. — ред.) тоже будем учиться. А 2-го и 3-го будет выходной для детей в школах. Вот мы два дня этих возьмем, и, уплотнившись, нам, может быть, даже летом не понадобится один-два дня в июне месяце. Вот так надо поступить», — заявил официальный лидер.

Как ранее сообщило Министерство образования, четвертая четверть в учреждениях среднего образования начнется 20 апреля.

«С 20 апреля начнется образовательный процесс в системе общего среднего образования. Четвертая четверть продлится до 30 мая», — говорится в сообщении Минобразования.

Весенние каникулы в этом году продлевались дважды в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Учебная четверть изначально должна была начаться 6 апреля, однако Минобразования дважды продляло каникулы на неделю.