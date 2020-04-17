Коля Лукашенко ходил в школу даже на каникулах

Младший сын белорусского президента Николай Лукашенко даже во время дополнительных каникул продолжил образовательный процесс. Об этом рассказал Александр Лукашенко 17 апреля, общаясь с работниками стеклозавода «Неман».

Лукашенко отметил, что его младший сын учится в 9-м классе и сейчас активно готовится к экзаменам. «Он три дня отдохнул и опять пошел в школу. И я так наблюдаю: если сын президента так стремится в школу, наверное, он не один», — сказал глава государства.

20 апреля в белорусских школах после длинных каникул возобновляются занятия — начинается четвертая четверть.

«Кто-то из родителей решит своего ребенка не пускать? Что ж, я его заставить не могу. Это же ваш ребенок, я знаю, что такое ребенок. Вы смотрите сами», — сказал Лукашенко.

По его словам, длительное отсутствие занятий негативно отражается не только на освоении детьми учебного материала, но и на поведении.

«Если ты пропустил — не наверстаешь потом, это во-первых. Во-вторых, психологически плохо для детей. Они уже привыкли к большим каникулам, и им втянуться в учебу проблема. А тут еще короткая четвертая четверть, скоро очередные длительные каникулы», — считает глава государства.

Лукашенко также заявил, что школьники будут учиться в субботу 26 мая и в пятницу 1 мая — чтобы учебный процесс не продлевать на первые дни июня.