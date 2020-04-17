Лифты в трехэтажных домах и выше будут обязательными

Новые изменения в Технический кодекс касаются строительных норм проектирования жилых зданий. Теперь жилые дома свыше двух этажей должны быть оборудованы лифтами.

Так, в новых строительных нормах пункт 5.15 будет изложен в следующей редакции: «В жилых домах и общежитиях с количеством этажей два и более требуется предусматривать лифты, за исключением одноквартирных и блокированных жилых домов». Ранее лифтами должны были быть оборудованы здания высотой более 14 метров (то есть, выше пяти этажей), передает realt.by .

О том, что низкоэтажную застройку в Беларуси планируется оборудовать лифтами, прошлой осенью сообщило Министерство архитектуры и строительства. В свою очередь, застройщики, специализирующиеся на малоэтажных зданиях, отмечали, что норма по лифтам неизбежно приведет к удорожанию квадратного метра.

Изменения вступают в силу 25 апреля 2020 года.