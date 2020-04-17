Белорусы смогут платно сдать тесты на антитела к коронавирусу

Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник на пресс-конференции.

«Минздрав смог договориться с Индией и Китаем о поставке лекарств. Сегодня это сделать непросто, многие страны ввели запрет на экспорт и импорт лекарственных средств. Первая часть лекарств уже прилетела из Китая», — сказал Караник.

Министр добавил, что среди прочего в Беларусь уже прибыла партия из 5 тысяч пробных экспресс-тестов на выделение антител.

«Эти тесты выявляют не сам вирус, а реакцию организма. Например, даже если в легкой форме человек болеет COVID-19, то через 5−7 дней в крови появляются антитела. Эти тесты будут использоваться в приемных отделениях, чтобы разделить потоки пациентов», — уточнил он.

На следующей неделе прибудут 100 тысяч таких экспресс-тестов. Желающие смогут за деньги пройти такой тест.