Литва и Латвия продлили сроки ограничения въезда

По поступившей от латвийской и литовской сторон информации в связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19, продлены сроки установленных ранее ограничений при пересечении границы.

В Литве срок установленного карантинного режима продлен до 27 апреля, в Латвии — до 12 мая. Также до указанной даты латвийская сторона не будет оформлять иностранных граждан и лиц без гражданства на въезд в страну, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Возможность пересечения латвийско-белорусского участка границы ограничена пунктами пропуска «Патерниеки»/«Григоровщина» и «Силене»/«Урбаны».