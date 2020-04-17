Украинские пожары направляются к Беларуси

Со стихией в Житомирской области борются почти 400 человек, но пожары направляются к границе с Беларусью.

Фото: zt.dsns.gov.ua

ГСЧС Украины принимает меры, налажена коммуникация с Министреством чрезвычайных ситуаций Беларуси, сообщается на правительственном портале.

На тушение направили три пожарных самолета, продолжается наращивание сил и средств. Меры принимаются на случай приближения огня к государственной границе. Работы осложняет сильный порывистый ветер.