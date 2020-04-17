Правительство временно отвязало увеличение зарплат от роста производительности труда

Постановление Совета Министров № 234 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Ограничения будут действовать до конца нынешнего года.

Теперь госорганизации, а также те, в которых в уставном фонде доля собственности государства превышает 50%, смогут поднимать номинальные начисленные среднемесячные зарплаты работникам без привязки к производительности труда.

Тем временем реальные зарплаты белорусов по-прежнему увеличиваются заметно быстрее, чем производительность труда. В январе-феврале этого года производительность труда выросла на 1,1% к соответствующему периоду 2019-го, а реальные зарплаты — на 7,6%, это следует из данных Белстата.

В декабре 2019 года Александр Лукашенко напомнил о необходимости работы над увеличением уровня заработных плат, но в увязке с производительностью труда.