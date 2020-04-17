Лукашенко назвал модернизацию мостов важнее борьбы с коронавирусом

Об этом президент заявил 17 апреля в ходе рабочей поездки в Гродненскую область.

Фото: president.gov.by

«Это даже важнее, чем борьба с коронавирусом. Психоз должен быть вокруг мостов. Нам надо за короткий промежуток времени все эти мосты восстановить. Надо обязательно начинать массово работать», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По мнению главы государства, на такого рода объектах есть возможность задействовать значительное число специалистов, привлечь строителей, чтобы в текущей непростой экономической обстановке обеспечить людей рабочими местами, заработком.

В этом году запланировано начать масштабную модернизацию автодороги М7 на Вильнюс, строительство моста через реку Западный Буг в Домачево (на паритетных условиях с Польшей), реконструкцию 12 первоочередных мостов.

Ранее Минтранс сообщал, что в Беларуси насчитывается 32 моста и путепровода, которые требуют неотложного внимания дорожных служб по ремонту и реконструкции.