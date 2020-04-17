Цена нефти WTI установила 18-летний антирекорд

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI упала ниже 18 долларов за баррель впервые с января 2002 года.

По состоянию на вечер пятницы, 17 апреля, стоимость майских фьючерсов WTI достигла минимума в 17,46 доллара за баррель. В ходе торгов цена немного скорректировалась и достигла 18,46 доллара за баррель, передает NV.ua .

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее снижение цен на нефть несмотря на окончание нефтяной войны и крупнейшее в истории сокращение добычи. В качестве главной причины такого снижения аналитики называют значительную потерю спроса в апреле-мае этого года, вызванную пандемией коронавируса.