Цена нефти WTI установила 18-летний антирекорд

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Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI упала ниже 18 долларов за баррель впервые с января 2002 года.

По состоянию на вечер пятницы, 17 апреля, стоимость майских фьючерсов WTI достигла минимума в 17,46 доллара за баррель. В ходе торгов цена немного скорректировалась и достигла 18,46 доллара за баррель, передает NV.ua.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют дальнейшее снижение цен на нефть несмотря на окончание нефтяной войны и крупнейшее в истории сокращение добычи. В качестве главной причины такого снижения аналитики называют значительную потерю спроса в апреле-мае этого года, вызванную пандемией коронавируса.
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Тэги: ОПЕК нефть

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