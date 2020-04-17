А1 сделал бесплатными звонки на горячую линию для пострадавших от домашнего насилия

Компания А1 поддержала инициативу Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) сделать звонки на общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия бесплатными для своих абонентов. Горячая линия работает на базе международного общественного объединения «Гендерные перспективы».

Теперь в случае необходимости люди, столкнувшиеся с проявлениями физического, психологического, сексуального либо экономического насилия в семье, могут бесплатно звонить по телефону общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801 не только с городского номера, но и с любого абонентского номера А1.

«Звонок на горячую линию для человека, столкнувшегося с насилием — это первый шаг на пути получения поддержки, помощи, и решения проблемы. Часто у пострадавших возникает ощущение беспомощности и безвыходности, в данной ситуации в том числе в буквальном смысле. Поэтому так важно знать, с чего начать, где искать помощь и куда можно обратиться в поисках поддержки и профессионального совета. Примерно 34% клиентов линии — люди старшего возраста, которые чаще всего страдают от насилия со стороны взрослых сыновей и дочерей. А сегодня это насилие усиливается наряду с проблемами психического свойства, поскольку семьи испытывают беспокойство, экономический стресс, и проводя гораздо больше времени дома, в замкнутом пространстве», — отметила глава офиса ЮНФПА в Беларуси Ольга Атрощенко.

Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия была открыта 13 августа 2012 года на базе международной общественной организации «Гендерные перспективы». Телефонные звонки на номер 8-801-100-8-801 принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00. По вторникам и субботам на линии дежурит юрист, в остальные дни — психолог.