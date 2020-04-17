Промышленное производство в Минске растет второй месяц подряд

В январе—марте 2020 года промышленное производство в Минске в текущих ценах составило 4 млрд 568 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 2,4% больше показателя первых трех месяцев 2019 года, свидетельствуют данные главного статистического управления столицы.

В горнодобывающей промышленности в январе—марте 2020 года производство снизилось на 40,6%, в обрабатывающей — выросло на 8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — уменьшилось на 11,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — увеличилось на 3,5%.

В январе 2020 года промышленное производство в Минске снизилось к январю 2019-го на 1,3%, в январе—феврале 2020-го к аналогичному прошлогоднему периоду — выросло на 1,8%.

В прошлом году промпроизводство в Минске выросло лишь в январе — на 0,4% к первому месяцу 2018 года, а затем началось падение. По итогам 2019 года промышленное производство снизилось на 0,3%. В 2018 году был отмечен рост промпроизводства на 5,8%.