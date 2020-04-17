Минобороны сообщило о трех инфицированных коронавирусом военнослужащих

Официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик сказала об этом телеканалу ОНТ.

«Один случай — у солдата из 72-го объединенного учебного центра в Печах. Сейчас он находится в Главном военном клиническом медицинском центре в Минске. Его состояние медики оценивают как стабильное с тенденцией к улучшению. Еще два случая зарегистрированы у солдат срочной службы в Бобруйске, они помещены в городскую центральную больницу», — отметила Гаврусик.

По ее словам, военнослужащие из подразделений, с которыми служили зараженные бойцы, изолированы. У контактов первого уровня взяты пробы на коронавирус.

Утром 17 апреля Гаврусик сообщила, что солдат из Печей был госпитализирован с пневмонией, взятый у него тест на COVID-19 оказался положительным. 16 апреля на две недели были изолированы все военнослужащие, которые служили с заболевшим в подразделении, — около 100 человек.