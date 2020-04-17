Лукашенко обругал российские тесты на коронавирус

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По его словам, из 15 россиян, диагностика которых тестами российского производства показала заражение коронавирусом, только у одного он действительно был выявлен.

«Много тестируем, но еще должен вам откровенно сказать, что я обнаружил, исходя из этой информации, и уже не только я: тесты — ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный», — рассказал он в эфире СТВ.

Лукашенко напомнил, что президент России Владимир Путин посещал больницу в Коммунарке, в которой находятся пациенты с подозрением на коронавирус, после чего заболел главный врач больницы Денис Проценко.

«Он в сердцах сказал, что эффективность российских тестов — 40%. По моим ощущениям — 30%», — добавил глава Беларуси.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Денис Проценко Город: Березовка

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